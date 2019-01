Via Amba Alagi, spacciatore lancia droga dentro Villa del Principe e tenta la fuga: arrestato

Centro - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 31enne senegalese - pregiudicato irregolare - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Il giovane - fermato alle 11.30 dello scorso 31 dicembre in via Amba Alagi - alla vista dei poliziotti ha subito tentato di disfarsi degli involucri che aveva con sé tirandoli all'interno di Villa del Principe, poi si è lanciato in una fuga disperata. Una volta bloccato dagli operatori del Commissariato Prè, però, l'uomo è stato arrestato e l'involucro incriminato - al cui interno sono state trovate ben 41 confezioni contenenti derivati di oppiacei e cocaina, per un peso complessivo di 27 grammi - è stato recuperato e sequestrato.



Il processo per direttissima si svolgerà questa mattina.