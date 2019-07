Via Assarotti, 60enne investito all´incrocio con piazza Corvetto: portato d´urgenza al Galliera

Centro - Ieri mattina via Assarotti è stata teatro di un brutto incidente: erano infatti da poco passate le 11 quando un uomo di circa 60 anni è stato travolto da una macchina all'altezza dell'incrocio pedonale con piazza Corvetto, a più riprese segnalato come molto pericoloso.



Il sinistro - Sono in corso gli accertamenti del caso: pare che il 60enne sia stato investito mentre stava attraversando la strada, ma ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente. Immediato l'intervento dei soccorsi, che hanno provveduto a trasportare il 60enne al Galliera in codice rosso.