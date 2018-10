Via Balbi, pezzi di cornicione finiscono in strada: viabilità deviata e poi ripristinata

Centro - Forse per le piogge di questo pomeriggio, intorno alle 18 di oggi in via Balbi un cornicione ha ceduto, facendo cadere a terra alcuni pezzi di intonaco. Non si registrano feriti.



La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere l'intervento dei Vigili del Fuoco, e i mezzi pubblici sono stati deviati in via Gramsci. La polizia municipale ha permesso la riapertura della via intorno alle 18.30, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza dell'edificio.

L'immobile interessato dal crollo si trova in cima a via Balbi, lato mare, poco sotto la Biblioteca universitaria.