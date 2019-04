Centro - La Polizia di Stato di Genova - nell’ambito di una più ampia attività di contrasto al traffico di stupefacenti nel centro storico - ha denunciato un 21enne nigeriano e per spaccio.



I controlli - I Falchi della squadra mobile - in azione in borghese in via del Campo - hanno sorpreso il giovane (regolare ma con specifici precedenti di polizia) mentre cedeva alcune dosi di hashish a un 63enne italiano. La denuncia è scattata immediatamente.