Via del Campo, muratore accecato con lo spray: presi gli autori

Centro - Hanno accecato con lo spray e rapinato un giovane muratore ma dopo lunghe ricerche sono stati scoperti e arrestati: i protagonisti della vicenda sono due uomini di 32 e 34 anni.



Rapina - Il 14 gennaio scorso in via Del Campo il giovane all’uscita di un negozio di cellulari era stato seguito da due persone che lo hanno visto acquistare una coppia di auricolari per cellulare e mettere i soldi in una tasca. Uno dei due uomini gli ha impedito la fuga mentre l’altro lo ha accecato con lo spray urticante. Il ragazzo, in stato confusionale, è caduto a terra ed i due malviventi ne hanno approfittato per rubargli 200 euro.



Denuncia - Il giovane muratore ha così sporto denuncia al Commissariato di Prè: gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere del centro storico, raccolto testimonianze e sottoposto alla vittima diverse fotografie segnaletiche di possibili autori della rapina. A causa della mancanza di residenze certe, le ricerche sono state lunghe e complesse ma tra giovedì e venerdì scorsi i due sono stati rintracciati all’interno di abitazioni non distanti dal centro storico. Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.