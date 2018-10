Via di Prè, sorpreso a spacciare tenta il tutto per tutto: «Ho solo 15 anni»

Da controlli più approfonditi è in realtà risultato aver conseguito la maggiore età già da un po' di tempo

Centro - Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino senegalese per spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Gli agenti hanno notato l'uomo durante un controllo dell'area di Prè - un pusher già noto alle forze dell'ordine - camminare con passo spedito e voltarsi spesso, come per accertarsi di non essere seguito. Giunto in Calata Vigoso, l'uomo ha estratto un pacchetto dai pantaloni e lo ha nascosto sotto una panchina, poi con nonchalance si è seduto al tavolino di un bar.

A quel punto gli agenti - dopo avere verificato il contenuto del pacchetto nascosto poco prima sotto la panchina (34 involucri termosaldati contenenti derivati dalla cocaina) - hanno raggiunto il giovane che, colto in fallo, ha dichiarato di avere 15 anni: da un controllo più approfondito è risultato che in realtà il giovane - già schedato - fosse già maggiorenne da un po'

Immediato l'arresto.