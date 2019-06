Via Prè, boom di reati: scattano un arresto, tre segnalazioni e un´interdizione di 48h dal centro storico

Centro - I poliziotti del Commissariato Pré ieri pomeriggio - durante un servizio straordinario di controllo del territorio coadiuvato anche dall’ausilio di altre forze di Polizia - hanno controllato 4 esercizi commerciali della zona.



I controlli - In uno dei negozi presi in esame - divenuto recentemente famoso in quanto teatro dell’arresto per droga di un senegalese - è stato segnalato in via amministrativa un 21enne gambiano, già pregiudicato per reati specifici, poiché trovato in possesso di 0.11 grammi di hashish. Nello stesso contesto è stato, inoltre, arrestato un 23enne (anch'egli gambiano) pluripregiudicato, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, il quale - di fronte alla richiesta degli operatori di esibire un documento - ha tentato di darsi alla fuga nei vicoli con spintoni e calci: successivamente bloccato, il ragazzo è stato dunque tratto in arresto per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che segnalato in via amministrativa per ubriachezza. A completare il tutto, infine, i poliziotti hanno provveduto altresì a segnalare in via amministrativa anche un 26enne senegalese per ubriachezza, a cui inoltre è stato anche notificato un ordine di allontanamento e un’interdizione dal centro storico per 48 ore.