Via Roma, lastrone di marmo si stacca e crolla in strada: un bello spavento, ma danni limitati

Centro - Intorno alle 17.30 di ieri, un grosso lastrone di marmo si è staccato dalla vetrina di un negozio di abbigliamento di via Roma, finendo per sfondare il tendone parasole sovrastante la vetrina.



L'arrivo dei soccorsi - Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, che hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente non si sono verificate gravi conseguenze: non si registrano, infatti, feriti, mentre la strada è rimasta chiusa solamente il tempo necessario per permettere ai mezzi di soccorso di delimitare l'area.