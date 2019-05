Via San Luca, giù la serranda per un noto locale: titolare assente durante tutti i controlli

Centro - Brutte notizie per la titolare di un noto bar di via San Luca: dopo alcune segnalazioni della Polizia locale, infatti, pare che ieri il Comune abbia infine provveduto a revocare la licenza alla donna dopo che - a seguito di 7 verifiche avvenute in 15 giorni - la donna è risultata sempre assente dall'esercizio, cosa che, di fatto, faceva sì che il bar fosse gestito dai soli dipendenti.



Il provvedimento - Oltre alla donna, pare che in 6 casi su 7 durante i controlli non fosse presente neppure il delegato del pubblico esercizio, cosa che ne è alla fine costata la chiusura. Queste figure, infatti, per legge dovrebbero controllare la vendita di alcolici a minori e ubriachi e l'età degli avventori di eventuali slot o tavoli da gioco: in loro assenza, dunque, questo genere di verifiche sono necessariamente venute meno, causando al bar l'abbassamento delle serrande.