Via XX Settembre, tenta furto in profumeria ma viene scoperta e dà di matto: 29enne nei guai

Centro - Intorno alle 17 di ieri, una 29enne genovese è entrata in un negozio di profumi di XX Settembre e ha provato a portare via alcuni prodotti. Fermata dai commessi, però, la giovane ha iniziato a dare in escandescenze, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.



L'arresto - La 29enne - trovatasi alle strette - ha iniziato dapprima a strattonare una commessa, poi - non contenta - si è scagliata contro altre persone. A questo punto, i carabinieri del nucleo radiomobile - contattati dal personale della profumeria - sono immediatamente sopraggiunti sul posto, dove hanno prima tentato di calmare e poi arrestato la donna: si tratta di una pregiudicata italiana, tratta in arresto con l'accusa di rapina impropria.

Il danno complessivo (tra merce rubata e danneggiata) ammonterebbe all'incirca a 450 euro.