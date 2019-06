Centro - Ennesima giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco. Dopo la fuga di gas che - da poco dopo le 3 di questa notte alle 10 passate di questa mattina - ha letteralmente bloccato Pegli e la città intera, in mattinata si è verificata un'altra perdita di gas da una tubazione in viale Brigate Partigiane.



La tubazione - sita sotto un palazzo in viale Brigate Partigiane - e la perdita di gas da essa fuoriuscita in questo caso non ha, però, reso necessaria l'evacuazione di alcun edificio.