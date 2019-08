Vico delle Monachette, tenta scippo ai danni di due fidanzati cinesi: arrestato

Centro - La Polizia di Stato ha arrestato questa notte un 35enne genovese, pregiudicato per reati contro il patrimonio, per furo con strappo.



Nello specifico il 35enne, con la scusa di sapere l’ora, ha avvicinato una coppia di fidanzati, di origine cinese che passeggiavano in via Andrea Doria. La donna per rispondere alla domanda del genovese ha estratto il cellulare dalla borsa che, con un gesto fulmineo, lo ha strappato dalle sue mani fuggendo via. L’uomo ha terminato la sua corsa fino in Vico delle Monachette, dove inciampando è stato bloccato dai due ragazzi che, non lo avevano mai perso di vista.

Previsto questa mattina il rito per direttissima.