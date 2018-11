Vicoli, migliaia di euro di multa per l´igiene e sgombero di un magazzino abusivo: weekend di fuoco per la Polizia

Centro - Weekend di controlli a tappeto nel centro storico. Oltre alle consuete manovre antidroga, tra venerdì e sabato gli operatori della Sezione Criminalità diffusa - in collaborazione con i tecnici della ASL - hanno elevato sanzioni per svariate migliaia di euro a una gastronomia e fatto sgomberare un magazzino abusivo.



Le operazioni - A causa delle precarie condizioni igieniche, la Polizia di Stato ha elevato sanzioni per svariate migliaia di euro a una gastronomia sita in vico Spinola. All’interno dell'esercizio è stato identificato un cittadino di origini senegalesi (irregolare sul Territorio Nazionale) che esercitava abusivamente la gestione di fatto del locale. L’uomo è stato accompagnato in Questura per le pratiche di espulsione.

Poco lontano, in vico delle Mele, un fondo accatastato come magazzino è stato sgomberato, poiché risultava essere stato adibito abusivamente ad alloggio di fortuna da alcuni stranieri. Gli occupanti sono stati segnalati all’Autorità competente e l’immobile rimesso nella disponibilità dei legittimi proprietari.