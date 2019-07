Vicoli, vigili accerchiati e minacciati: il 31enne arrestato aveva ingerito 41 ovuli di droga

Centro - Aveva ingerito quarantun ovuli di droga l’uomo di 31 anni arrestato dalla Polizia Locale nella notte tra giovedì e venerdì nel centro storico.



Droga - Gli involucri già analizzati contenevano cocaina pura al 58,9% per un peso di 1,582 grammi: al 31enne alla luce dell’ingente quantità di droga trovata e dell’aggressione contro gli agenti della Polizia Locale è stato convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere. Le accuse mosse a suo carico sono detenzione ai fini di spaccio della cocaina, violenze, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.



Aggressione - La sera dell'arresto, l'uomo era stato fermato nell'ambito di controlli per la sicurezza stradale a bordo di un'auto che percorreva via Gramsci dagli uomini del reparto Sicurezza Urbana: sceso dal veicolo si era dato alla fuga cercando di sfruttare il labirinto dei vicoli per far perdere le proprie tracce e perché sperava di ricevere l'aiuto dei connazionali. Era, però stato raggiunto dalla pattuglia della polizia locale. L'uomo aveva, allora, richiamato nella sua lingua i connazionali e nel carruggio era arrivata una ventina di centroafricani. Gli stranieri avevano circondato gli agenti facendo loro segno del lancio di bottiglie e rompendo le bottiglie stesse per minacciarli con degli appuntiti cocci di vetro. In quella circostanza, due agenti sono rimasti contusi e, visitati al pronto soccorso, sono risultati guaribili entrami in 6 giorni.



Fermo - All'arresto, alle successive indagini e al piantonamento in ospedale in attesa che l'uomo espellesse la droga che aveva ingerito, hanno partecipato anche gli uomini del reparto Giudiziaria e dei distretti territoriali, nel consueto spirito di collaborazione, ciascuno per le proprie competenze, del Corpo di Polizia Locale.