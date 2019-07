Vigili accerchiati e presi a bottigliate durante un inseguimento: intervento dei rinforzi

Centro - Una serata all’insegna di inseguimenti e zuffe quella di ieri, che ha visto il centro storico fare da sfondo a quelle che avrebbero dovuto essere le normali operazioni di controllo messe in atto dalla Polizia Locale: la situazione, però, ha preso quasi subito una piega diversa da quella che ci si sarebbe aspettati.



Scene da poliziesco - Intorno alle 2 di ieri notte due agenti di Polizia Locale in servizio nel centro storico si sono trovati a fronteggiare un gruppo di persone ammassate attorno a un pusher per impedirne l’arresto. L’uomo – un 31enne senegalese – era stato fermato poco prima dal nucleo anti-degrado mentre transitava in macchina per via Gramsci: sceso dalla macchina per mostrare i documenti, però, si è subito dato alla fuga a piedi, inseguito dagli agenti. A quel punto diversi connazionali si sono frapposti tra gli operatori e il fuggitivo, iniziando addirittura a lanciare bottiglie. La situazione si è risolta solo grazie all’arrivo delle pattuglie di rinforzo, che hanno messo in fuga il gruppo di “bodyguard” improvvisati e, successivamente, permesso l’arresto del 31enne: scoperto con addosso 3 grammi di cocaina e 2590 euro in banconote di piccolo e medio taglio, l’uomo è stato dunque arrestato.