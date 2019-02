“A Carnevale ogni spettro vale”. Nuovo appuntamento col Ghost Tour

Centro - Torna il Ghost Tour in versione carnevalesca. “A carnevale ogni spettro vale” è il tema di questa coloratissima edizione, prevista per sabato 2 marzo a partire dalle 19 e organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni partecipanti, coordinate dal circolo culturale Fondazione Amon.



«Come amministrazione, crediamo fortemente in manifestazioni quali il Ghost Tour, organizzato dal Comune e dal circolo culturale Fondazione Amon – ha detto l’assessore al Turismo Paola Bordilli - Eventi importanti e itineranti, che ci permettono di far conoscere ai turisti e anche ai genovesi i caruggi e le strade della nostra meravigliosa città».



L’appuntamento è in piazza Matteotti. Si inizia con l’Overture di Arie da “Il Fantasma dell’Opera e Rocky Horror Show” interpretate da Milena Torti, Helga Corda e Massimo Cremon. Le coreografie sono a cura dell’associazione culturale L’Amour Burlesque OrientalDance di Mahalia del Centro



L’animazione proseguirà fino alle 23,30, con la musica del coro Daneo, diretto dal maestro Gianni Martini e con le performance di reggaeton e hip-hop, a cura della SSD Caribe Club Studi Mojud.



Alle 19.45, il Ghost Tour partirà da piazza Matteotti. La partecipazione, individuale o in gruppo, è gratuita e senza prenotazione. Verranno distribuite, fino a esaurimento, le cartine (scaricabili anche dal sito www.ghosttour.it) per orientarsi nell’intricatissimo tessuto urbanistico dei vicoli e delle piazzette del centro storico.



I partecipanti verranno introdotti in un mondo sospeso tra passato e presente; un mondo da scoprire e da percorrere, con la suggestione del fascino che spesso si ammanta di mistero.



Le guide turistiche, che indosseranno costumi evocativi, illustreranno le leggende legate ai luoghi visitati, ma anche la storia delle strade, delle piazze, degli edifici e dei diversi monumenti compresi nel percorso. Per l’occasione, verranno anche svelati gli aspetti poco conosciuti delle tradizionali maschere cittadine.