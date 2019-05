`Federico Palerma – la materia e il gesto`, mostra al Museo della Commenda

Centro - Mercoledì 15 maggio alle 17.30, al Museo della Commenda, inaugurazione della personale Federico Palerma – la materia e il gesto, a cura di Luciano Caprile e Claudio Castellini.



In esposizione 26 opere pittura espressiva informale, oli, tecniche miste e disegni su carta. Immagini di materia che irrompe sulla superficie della tela, progressive stratificazioni, improvvise folgorazioni cromatiche, segni e grovigli, eseguite tra il 1990 e 2019.

La rassegna organizzata da Contemporary Gallery, in collaborazione con Mu.MA, Associazione Promotori Musei del Mare e della Navigazione e Cooperativa Solidarietà e Lavoro. proseguirà fino al 29 giugno. È disponibile il catalogo, con testi critici di Luciano Caprile.



Per il critico d’arte Luciano Caprile, «Palerma raccoglie suggestioni per avviare un personale linguaggio che si nutre della profondità del proprio essere e del proprio sentire per toccare ed esprimere un’universalità non condizionata dagli accadimenti ma suggerita dagli accadimenti stessi che in tal modo si comportano da prezioso, perentorio motore creativo».



La materia sembra irrompere sulla superficie della tela dalla profondità di uno spazio aggredito da un’urgenza eruttiva e gestuale in magmatico divenire. Lo possiamo per esempio notare nel grande dipinto intitolato Il mio nome è scritto in fondo al mare del 2012 dove impulsi di correnti contrarie dispiegano, nel loro cupo flusso monocromatico, una progressiva profondità di soluzioni prospettiche pronte ad assorbire e a inghiottire lo sguardo.



Orari:

martedì 14 – 17

mercoledì 10 - 17

da giovedì a domenica e festivi 10 - 19

lunedì chiuso, eccetto i festivi