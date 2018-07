`Mantua, Cuba` la nuova mostra della Saletta dell´Arte del Galata Museo del Mare

Dal 13 luglio all’8 settembre

Centro - Da venerdì 13 luglio a sabato 8 settembre al Galata Museo del Mare, presso la Saletta dell’Arte al 1° piano, sarà allestita la mostra fotografica “Mantua, Cuba”: 24 opere di Paolo Simonazzi, una ricerca sentimentale che ha come luogo d’indagine una cittadina di provincia ai confini dell’isola di Cuba, nata per raccontare una storia o forse leggenda fra un’origine forse italiana della piccola cittadina caraibica e un brigantino genovese affondato nell’oceano, a poca distanza dalle coste su cui sarebbe sorta Mantua. Il progetto Mantua, Cuba (Greta’s Books, 2016) prima di approdare al Galata Museo del Mare è stato presentato per la prima volta nell’autunno 2016 a Parma (BAG Gallery) e successivamente a L’Avana (Galeria Casa de Carmen Montilla), nell’ambito della XIX Settimana della Cultura Italiana in Cuba, è stato esposto di recente a Reggio Emilia (Vicolo Folletto Art Factories).



All’inaugurazione, giovedì 12 luglio alle ore 18 ad ingresso libero, saranno presenti oltre al fotografo Nicoletta Viziano Presidente Mu.MA, Maurizio Daccà e Anna Dentoni per l’Associazione Promotori Musei del Mare e Orietta Bay,Andrea Tinterri, Davide Barilli, Silvano Ghinolfi, Paolo Dolci, Luca Vecchi. La mostra è organizzata da ABC (Associazione Bondeno Cultura) e conta il patrocinio della Fondazione Casa America. Di prossima presentazione, il libro fotografico Mantua, Cuba (Greta Edizioni, 2016).