Centro - Penultimo appuntamento con "Piano no stop", la manifestazione organizzata dal Comune (gratuita e aperta a tutti), che attraversa strade e piazze dei quartieri cittadini per riscoprire la magia del pianoforte negli scorci più belli della Superba.



Il carillon vivente - con il pianista in abiti settecenteschi al piano semovente, sul quale danza la ballerina in tutù – arriverà in Darsena sabato 1° settembre alle 17.30, percorrerà Calata Vignosi e sfilerà davanti al Galata Museo del Mare.