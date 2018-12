`Ponte di Voci`, ecco il concerto benefico che anima piazza Matteotti

Centro - Costruire un ponte fatto di voci e di musica, attraverso la musica aiutare a ricostruire una città e molte vite spezzate: è questo lo spirito alla base del concerto "Ponte di voci", in programma stasera alle 21 nella chiesa del Gesù in piazza Matteotti. Protagoniste della serata saranno le voci del coro Sibi Consoni (Accademia Vocale di Genova) e del Torino Vocalensemble.

L'idea del "ponte di voci" è nata lo scorso settembre dai direttori Roberta Paraninfo e Davide Benetti e dal desiderio di far incontrare le rispettive formazioni e, insieme, trasformare la propria musica in un aiuto concreto per le famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi.



Nei mesi successivi i due cori si sono dati da fare per organizzare l'evento che inizierà nel primo pomeriggio di sabato con alcune ore di amicizia, condivisione e musica tra i quaranta coristi delle due formazioni che andranno nel quartiere Certosa per incontrare e ascoltare le vite e le storie di chi è stato maggiormente colpito dalla tragedia.



In serata, alle 21, grazie alla disponibilità dei padri Gesuiti, il pubblico presente al concerto sarà avvolto e coinvolto in un viaggio nella musica polifonica, all'interno di uno dei gioielli barocchi della città di Genova, la splendida chiesa del Gesù.



Il concerto è ad ingresso libero. Le offerte raccolte al termine saranno destinate al fondo per l'emergenza abitativa istituito dal Comune di Genova, che ha concesso il patrocinio all'evento.