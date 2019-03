Carlo Denei porta il suo libro ‘Come se Fossi sano, in Via del Campo

Centro - Domani alle ore 17.00 in Viadelcampo29rosso nella casa dei cantautori genovesi, Carlo Denei, comico e autore televisivo a Striscia la Notizia, presenta al pubblico il suo settimo lavoro editoriale ‘Come se fossi sano’.



Il libro, edito per Cordero Editori , è un racconto fatto a diario, come è nello stile dell’ex Cavallo Marcio, che racconta in chiave comica la paura di ammalarsi e morire. Il protagonista della storia è uno sventurato impiegato bancario col sogno del successo nel mondo della canzone, che non ha mai una vera malattia ma ogni giorno un disturbo diverso, che annota per non essere dimenticato. Un libro consigliato a tutti gli ipocondriaci che vogliono esorcizzare i loro problemi ridendoci su.



Con Carlo Denei interverrà il noto cantautore genovese e autore di Gianni Morandi Enrico Lisei.