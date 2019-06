Cine&Comic Fest: a Genova una settimana di incontri e anteprime tra cinema e fumetto

Centro - Al Porto Antico di Genova, nell’ambito della rassegna estiva “Genova Porto Antico EstateSpettacolo”, torna dal 3 luglio la terza edizione di Cine&Comic Fest: una settimana di incontri e anteprime cinematografiche per un festival dedicato a cinema e fumetto e alle reciproche connessioni e contaminazioni.



A firmare il manifesto di questa terza edizione è ancora una volta Zerocalcare, che interpretando perfettamente lo spirito della manifestazione ci restituisce, con il suo inconfondibile tratto, il Porto Antico di Genova come luogo d’accoglienza, aperto e senza barriere, simbolico approdo per ogni diversità.



Particolarmente nutrita quest’anno la presenza femminile, a cominciare da Ilenia Pastorelli, Isabella Ragonese e Linda Caridi, tra le più interessanti e rappresentative giovani attrici del cinema italiano che nella magica e intima cornice dell’Isola delle Chiatte saranno protagoniste degli incontri del nuovo format “Dive sul Mare”.



Sempre al femminile, ma sul versante fumetto, torna a Cine&Comic Fest Nova Sin, per parlare con Zerocalcare dell’adattamento per immagini di Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza che hanno realizzato insieme, riproducendo secondo il loro personalissimo stile i momenti più significativi del titolo cinematografico.



Il 3 luglio, ad aprire la manifestazione in perfetto stile cine&comic, sarà l’anteprima italiana di Escape Plan 3 – L’ultima sfida. Il film è l’ultimo capitolo del fortunato franchise action interpretato da Sylvester Stallone - onorato dal Festival di Cannes con un grande incontro dedicato alla sua carriera e all’imminente uscita di Rambo V – qui nei panni dell’esperto di sicurezza Ray Breslin. Accanto a lui in questa nuova missione, torna Dave Bautista (I guardiani della Galassia) nel ruolo di Trent Derosa, sempre più legato alla Breslin Security ma anche attento a mantenere la propria indipendenza e la sua semi-segreta carriera da mercenario.



Escape Plan 3 – L’ultima sfida è un’esclusiva per l’Italia di Lucisano Media Group e M2 Pictures e uscirà in sala il 4 luglio 2019 distribuito da M2 Pictures.



È invece ancora una donna, interpretata da una straordinaria Jodie Foster, la protagonista di Hotel Artemis, in anteprima italiana a Cine&Comic Fest il 4 luglio. Nel film ambientato in un futuro prossimo la Foster è una misteriosa infermiera che gestisce un ospedale sotterraneo per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles. Accanto a lei ritroviamo Dave Bautista, che interpreta un inserviente incaricato di mantenere l'ordine dell'ospedale. In tema di contaminazioni: Hotel Artemis segna il debutto alla regia di Drew Pearce, sceneggiatore di Iron Man 3, Mission Imposible – Rogue Nation e della serie comica britannica di supereroi, No Heroics.

Hotel Artemis è un’esclusiva per l’Italia di Leone Film Group, al cinema dal 1agosto 2019 distribuito da 01 Distribution.



Gli incontri con gli artisti e le proiezioni di Cine&Comic Fest si terranno nelle varie location del Porto Antico di Genova, nel cuore della città: nel teatro all’aperto (e coperto) della Piazza delle Feste, sul palcoscenico sospeso tra mare e cielo dell’Isola delle Chiatte, nel suggestivo spazio della fortezza storica di Porta Siberia, nella multisala The Space Cinema e nella Libreria Coop. Inoltre, dopo la prima esperienza del 2018, anche per il 2019 sono in programma collegamenti e iniziative condivise con il Palazzo Ducale di Genova.



Ma tutto questo non è che l’inizio: altri incontri, altri nomi, altri titoli e soprattutto altre sorprese sono in arrivo.

Il programma definitivo sarà disponibile su www.portoantico.it.