Centro - Questa mattina in Piazza dei Giustiniani è stato presentato alla stampa il DiDe – Distretto del Design e con lui il primo evento che lo spazio organizza: la Design Week.



L'iniziativa - Il Distretto del Design è una nuova realtà nel cuore del Centro storico genovese, che nasce per volontà di un gruppo di coraggiosi imprenditori che svolgono la loro attività attorno a Piazza dei Giustiniani, in quella parte bellissima e un po' nascosta della città in cui pullulano Palazzi storici ed è fervente una ricca tradizione di artigianato di qualità. Dal nucleo centrale intorno a Piazza dei Giustiniani - dove già operano aziende di design, arte e moda - DiDe si propone di “aggregare” altre attività, nuovi spazi ed iniziative con la cultura del progetto, significato ampio ed inclusivo per la parola “design”.



Cos'è DiDe? - Lo stesso Distretti del Design è un vero e proprio progetto: il suo punto di partenza è il rilancio di una parte preziosa del centro Storico che, con i suoi vicoli ortogonali, rivela l'antica città romana. Una scommessa per rispondere all’incuria, al degrado urbano e sociale e alla rassegnazione, nonché per coinvolgere tutti quei soggetti che nella progettualità creativa individuano la modalità efficace di reagire alla lunga crisi economica e purtroppo - dopo il 14 Agosto - anche al dolore di un città profondamente ferita.

«Quattordici professionisti si sono ritrovati a condividere piazza Giustiniani e i suoi dintorni, e da qui è nato il Distretto del Design» racconta Elisabetta Rossetti, presidente dell'Associazione DiDe. «È successo tutto un po' per caso, anche se a me piace pensare che sia stato più per destino: tutti quelli che si sono trovati coinvolti in questo progetto lo han fatto perché hanno ritrovato una passione comune per tutto quello che riguarda il design in tutte le sue declinazioni e, al contempo, anche un grande amore per il Centro storico». «Ora il nostro obiettivo è quello di riqualificare questa parte del Centro storico» conclude Rossetti «ma la nostra volontà finale sarebbe quella di riuscire a "infestare" tutti i vicoli genovesi con questo progetto».



La cittadinanza è invitata all'anteprima dell'iniziativa che avrà luogo mercoledì 21 novembre alle ore 17.30, in Piazza dei Giustiniani.



La Design Week si svolge col Patrocinio di Ordine e Fondazione degli Architetti e del DAD-Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.