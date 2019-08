EstateSpettacolo 2019, approda all´Arena del Mare il nuovo spettacolo dei Pirati dei Caruggi

Centro - Martedì 6 agosto approda sul palcoscenico dell’Arena del Mare il nuovo spettacolo del quartetto di comici liguri ospiti della rassegna Palco sul Mare Festival.



Gli ultimi appuntamenti - Dopo un mese di spettacoli serrati che hanno spaziato dal rock al rap, dall’opera al pop, l’Arena del Mare chiude il calendario 2019 in bellezza… ma soprattutto in ridere. Per la prima volta sul palco principale di EstateSpettacolo approdano i quattro bucanieri della risata: Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin, conosciuti in questa formazione come I Pirati dei Caruggi.

Protagonisti di questa serata di Palco sul Mare Festival, i Pirati presentano il loro nuovo spettacolo “Invexendo” e tra una torta di riso e una parodia in musica sicuramente il grande teatro all’aperto non poteva chiudere in maniera più allegra.



Il gran finale - L’Arena del Mare chiude la sua ventesima edizione ma Porto Antico EstateSpettacolo 2019 non finisce: la programmazione proseguirà infatti fino al 27 agosto sull’Isola delle Chiatte con Sea Stories Festival, la rassegna in cui il mare resta indiscusso protagonista di tutte le arti: danza, musica e teatro.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 10 agosto con “Il Vecchio e il Mare”, una rilettura in musica del capolavoro di Ernest Hemingway a cura di Lorenzo Malvezzi insieme a Andrea Anzaldi, Francesco Milanolo e Diego Toscani.

Domenica 11 agosto sarà la volta di “Jenny al molo delle puttane” del Collettivo Franco Cinara, seguiranno poi dal 23 al 27 agosto 5 repliche di “Ulisse”, il nuovo spettacolo di e con Igor Chierici e Luca Cicolella, che attraverso un inedito adattamento per la scena dell’Odissea ci porteranno direttamente sulla spiaggia di Itaca con le avventure del primo viaggiatore della storia.

Info utili sullo spettacolo de I Pirati dei Caruggi:

- Artisti: Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin

- Data: martedì 6 agosto 2019

- Orario: apertura cancelli ore 20:30

- Location: Arena Del Mare

- Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2019

- Festival: Palco sul Mare Festival

- Organizzatore: Videobox

- Biglietti: Posto Unico Seduti

- Prezzo: intero € 20,00 + ridotto € 18,00

- Prevendite: Happyticket – PalcosulMare – DiscoClub – Via San Vincenzo, 20



Porto Antico plastic free - Prosegue anche in occasione di EstateSpettacolo l’impegno della società Porto Antico di Genova per sensibilizzare tutti i visitatori dell’area sulla necessità di ridurre il consumo di plastica monouso.

Dopo l’introduzione delle borracce riutilizzabili in acciaio in vendita negli esercizi commerciali del Porto Antico, la mostra Planet vs Plastic e l’installazione del Sea Bin per la pulizia del mare da plastiche e microplastiche, la rassegna estiva quest’anno ha eliminato da Piazza delle Feste tutti i bicchieri di plastica monouso, introducendo l’intelligente novità di PCup, il bicchiere “usa e passa” in silicone: bello, con lo skyline del Porto Antico, pratico, si può riempire e utilizzare più volte, e anche social, grazie ad un chip elettronico che permette, tramite app collegata, di connettersi con tutti i “bicchieri” presenti in quel momento nello stesso posto.

Il nuovo bicchiere è anche un originale gadget che si può acquistare allo IAT – Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Calata Falcone Borsellino.