Ex Madeleine, giovedì si inaugura la mostra `Tre`

Centro - Giovedì 6 dicembre 2018 alle ore 17.30 nei locali dell' ex Madeleine, via della Maddalena 103 R Genova, si inaugura la mostra"TRE – Manfredi, Barbieri, Padovano", l'evento è da considerarsi come tre personali dove gli artisti espongono, nelle tre stanze del locale, alcuni lavori recenti della loro ricerca.



Maurizio Barbieri ha esordito come illustratore di un libro per l'infanzia nel 1977, le prime personali alla galleria "il Brandale" di Savona nel 90 e 92, cui seguirono molte altre in varie località italiane. La sua pittura é un figurativo realizzato con smalti di ascendenza serigrafico pop e rappresenta immagini tratte da luoghi dove l'artista é vissuto o é passato.



La ricerca di Andrea Manfredi verte sulla possibilità del segno, ripetuto quasi ossessivamente fino a coprire a volte tutta la superficie di farsi evocativo di strati profondi di sensibilità di memorie primitive, tattili, dove il segno stesso non è ancora diventato disegno, scrittura, comunicazione, ma è solo testimonianza, graffio, passaggio, impronta. Lavori su lamina metallica.



Nei lavori di Mimmo Padovano, del ciclo Resti Primari, emergono la poetica del frammento, (sia esso di un corpo, di una macchina, un elemento naturale o un manufatto), "l'estetica della rovina, l'incrinatura della perfezione, l'invasione/incursione di un elemento estraneo accolto, nonostante la provenienza sospetta, nel tessuto compositivo dell'opera";..."il tutto concorre a delineare delle tavole di memoria sbiadita, flusso di esistenza, segnali e tracce di appartenenza a luoghi e a non-luoghi di auto riconoscimento o sradicamento: un costante riferimento ai luoghi di origine (fisici e mentali)".