Festival in una notte d´estate: AperiPid e Aulularia di Plauto

Centro - Doppio appuntamento, domani giovedì 26 luglio, con il Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro: alle 19, al loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino, il secondo aperitivo digitale realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, in cui si parlerà di Internet delle cose; e alle 21,15 in piazza San Matteo, un classico della commedia plautina, l'“Aulularia”, interpretata dagli attori di Lunaria Vittorio Ristagno, Andrea Benfante, Paolo Drago, Francesco Patané e Arianna Comes. La storia, proposta nel trattamento di Mario Marchi per la regia di Daniela Ardini, è quella del vecchio Euclione che, scoperta nel suo focolare una pentola d'oro nascosta dal nonno, vive nel costante terrore che gli venga sottratta, dando così vita alla più classica commedia degli equivoci.