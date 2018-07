Festival in una notte d´estate, gli appuntamenti di oggi e domani

Centro - Prosegue la 21ª edizione del Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro che, questa settimana, ai palchi di piazza San Matteo a Genova e dell'Arena Conchiglia a Sestri Levante aggiunge anche un appuntamento al porticciolo di Vernazza e la seconda serie degli “AperiPID”, gli aperitivi digitali curati in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova presso il loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino, nel capoluogo ligure.



Andiamo con ordine iniziando dall'appuntamento di questa sera, lunedì 23 luglio, all'Arena Conchiglia di Sestri Levante con "Medea Kalì", spettacolo firmato dal giovane drammaturgo e scrittore francese Laurent Gaudé, vincitore del prestigioso premio Goncourt, e interpretato da Viviana Lombardo.



Domani, martedì 24 luglio alle 19 il primo degli aperitivi digitali, dedicato alla stampa 3D, e alle 21,15 in piazza San Matteo il reading “L'Oriana della Fallaci”, omaggio alla grande giornalista e inviata di guerra, i cui brani più significativi saranno letti dall'attrice Carola Stagnaro, celebre al grande pubblico anche per la sua partecipazione a diverse soap opera televisive, nonché amica di Lunaria, per la quale in passato è già stata protagonista di spettacoli particolarmente apprezzati come "Le cattive" e "La Regina Disadorna".