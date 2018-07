Festival in una notte d´estate, gli ultimi spettacoli in piazza San Matteo

Centro - Ultimi appuntamenti genovesi per la 21ª edizione del Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro, che proseguirà poi fino ad inizio settembre nelle due riviere. Prima di congedarsi dal palco di piazza San Matteo, però, c'è ancora tempo per un omaggio a Mario Rigoni Stern, il cui libro di racconti "Uomini, boschi e api" è fonte di ispirazione per“Con il cielo e le selve”, spettacolo di e con Pino Petruzzelli, in scena sul sagrato lunedì 30 luglio.



Il gran finale della rassegna targata Lunaria, poi, è tutto all'insegna della danza e della musica: mercoledì 1 agosto si balla con le “Costellazioni Tango” di Pasquale Bloise e Dolores Custo; giovedì 2 agosto, infine, “Voci di Genova”, tributo ai grandi cantautori genovesi di Michela Centanaro, Maria Giulia Mensa e Julyo Fortunato. Completano il programma gli ultimi due appuntamenti con gli aperitivi digitali al loggiato di Palazzo Giulio Pallavicino, realizzati in collaborazione con la Camera di Commercio: lunedì si parlerà di realtà virtuale e giovedì di identità digitale.