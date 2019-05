Fino a sabato torna la mostra-mercato `Via Luccoli in fiore`

Centro - Da oggi a sabato 4 maggio il Civ Luccoli organizza la settima edizione della mostra-mercato “Via Luccoli in fiore”. Un appuntamento ormai tradizionale che, per la prima volta, si articolerà sulla durata di ben tre giorni, in coincidenza con la versione primaverile dei Rolli Days «Oltre naturalmente alle piante da fiore e alle piante aromatiche - spiega Francesca Recine, presidente del Civ - si potranno acquistare anche accessori da giardinaggio, libri a tema e ogni genere di articolo legato al giardinaggio, per quella che è a tutti gli effetti una piccola fiera di settore, organizzata nel cuore del centro storico».



Altra iniziativa a cura del Civ, sabato 25 maggio, sarà “Via Luccoli è magica”, una manifestazione di street magic unica nel suo genere che vedrà alternarsi, dalle 15 alle 18,30, prestigiatori specializzati in tutte le ultime tendenze - cardistry, close up, mental -, nell'illusionismo e nei tarocchi.