In Piazza dei Trugoli l´installazione partecipata di Cecilia Maafs

Centro - Sabato 15 dicembre, alle 17.30 in piazza dei Truogoli di Santa Brigida a Prè, inaugura l’installazione partecipata di Cecilia Maafs, realizzata con la collaborazione degli abitanti della piazza, del Consorzio Vivere Santa Brigida e dell'Associazione Forevergreen durante la settima edizione di Electropark, festival andato in scena lo scorso novembre.



Un’installazione ispirata a una fotografia d’epoca, che ricorda l’atmosfera di un tempo: quando le persone, residenti alle estremità della piazza, condividevano i fili da stendere, e di conseguenza i panni. Per ricreare questo spirito di solidarietà, una serie di stoffe riportanti alcune parole, scelte dai residenti della zona, unisce simbolicamente i Truogoli. Sarà possibile ammirarla per tutto il periodo natalizio, fino al 10 gennaio. Inoltre, dalle 16 alle 17.30, va in scena il secondo workshop di progettazione partecipata per il rilancio del quartiere di Prè. Un focus group organizzato dallo staff di Electropark in collaborazione con Booking.com, si confronterà per scoprire quali sono le percezioni del quartiere dall’esterno, per poi ideare insieme ai partecipanti (può partecipare chiunque, dalle strutture ricettive all’abitante della zona) nuove strategie di sviluppo e rilancio di Prè.



Entrambi gli eventi sono collaterali al Repessin, Il Mercato di Prèbello per dar nuova vita agli oggetti rimasti in soffitta, organizzato dall’Associazione Culturale Matrioske per sabato 15 dicembre. A partire dalle ore 10 fino alle 18, una serpentina di più di 100 banchetti vintage e non solo, popolerà via Prè toccando Piazza Santa Fede, Piazza Sant'Elena, Piazza dei Truogoli di Santa Brigida e Piazza della Commenda. Inoltre, gli avventori del Repessin hanno la possibilità di accedere a Palazzo Reale e alla mostra Maragliano 1664-1739 con un biglietto ridotto (3€ per il museo, 5€ per la mostra). Ingresso possibile fino alle 17.30, dalle 18 comincia "Portami alla mostra. Natale a Palazzo Reale", con apertura straordinaria fino alle 22.