In piazza San Matteo gli `Incontri con la Luna` di Alex Atzewi

Centro - Sabato 13 luglio la prima settimana del Festival In una notte d'estate di Lunaria Teatro, in piazza San Matteo, si conclude con gli "Incontri con la Luna" a cui si ispirano le coreografie di Alex Atzewi e del suo balletto.



Alex Atzewi è ballerino, coreografo ed insegnante di danza, fondatore e direttore della Atzewi Dance Company, con sede a Modena e apprezzata in Italia e all'estero. Originario di Genova, ha studiato presso l'accademia di Nancy, la Scala di Milano, il Montreal Ballet e l0American Theatre School, e lavorato per importanti compagnie come Momix, Elisa del Monte, Lambert Ballet, M. Bejart, David Parson. Per la televisione, ha fatto parte dei corpi di ballo delle edizioni 8 e 9 di "Fantastico" e di "Serata d'onore".