Palazzo Reale e Palazzo Spinola: ecco gli appuntamenti culturali dei prossimi giorni

GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA

Venerdì 13 settembre 2019

Ore 21.00 - "Bevande esotiche, servizi dall'Oriente e chiacchere da salotto"

Nell'ambito delle conversazioni "Bon Ton a tavola in casa Spinola", il direttore della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Farida Simonetti – terrà un approfondimento dedicato alle bevande esotiche e ai preziosi servizi orientali in uso nella dimora di Pellicceria.

Si ricorda che venerdì 13 settembre – come tutti i venerdì d'estate – la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola sarà aperta al pubblico fino alle 22.30.



PALAZZO REALE

Sabato 14 settembre 2019

Il Museo di Palazzo Reale sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 22.00

Dalle ore 18.30 alle ore 22.00 (ultimo ingresso 21.30)

PORTAMI A PALAZZO REALE - ed. 2"Portami a Palazzo Reale" torna per il secondo anno consecutivo con un'edizione ricca di novità. La magnifica dimora di via Balbi apre il suo giardino per festeggiare la fine dell'estate 2019 con un appuntamento imperdibile: aperitivo con vista mozzafiato sul porto di Genova, musica dal vivo, visite guidate nelle sale del museo e, per l'occasione, mostre aperte fino alle 21.30. Un'occasione per scoprire uno dei palazzi più belli di Genova sotto una luce tutta nuova!

Visite guidate in Museo ogni 30 minuti a partire dalle 19:00.

Visite guidate all'Appartamento dei Principi Ereditari ogni 30 minuti a partire dalle 19:00.

Visita libera alla mostra "BAMBOLE. Storie di una passione senza tempo".

Aperitivo in collaborazione con Trattoria dell'Acciughetta.

Una serata di musica dal vivo con il genovese Saint. e Holograph, un progetto artistico inedito che coniuga musica, design ed elettronica.

Biglietto comprensivo di aperitivo, consumazione, visite guidate al Museo e all'Appartamento dei Principi Ereditari, accesso alla mostra.

Biglietto intero – 15€

Biglietto ridotto (18-26 anni) – 10€

Biglietto under 18 – gratuito (senza aperitivo) o 5€ con aperitivo a base di focaccia, succo di frutta e dolcetto

Prenotazione obbligatoria solo tramite le modalità riportate qui o contattando i seguenti recapiti: portamiapalazzoreale@gmail.com; tel. 010 2710236.

Il pagamento viene effettuato in cassa la sera stessa.