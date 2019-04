Sabato 27 aprile nel quartiere di San Matteo torna la musica di `Time Out`

Centro - Sabato 27 aprile torna, nel quartiere di San Matteo nel cuore del centro storico di Genova, l'appuntamento musicale con“Time Out”, la kermesse organizzata dal Civ Casana che, quest'anno, avrà per protagonista il Jazz. L'evento è stato infatti inserito nel programma della “Giornata internazionale del Jazz a Genova”, alla quale il Civ Casana partecipa insieme alle più importanti realtà del panorama genovese per proporre una offerta artistica di qualità.



Il primo appuntamento in ordine cronologico è con Bobby Soul & the Blind Bonobos che, alle 17, si esibiranno in piazza dei Garibaldi: Bobby ci ricorda che le radici della musica moderna sono nel blues e la sua intro all'evento si tinge di un significato storico e genetico. Tutti i concerti successivi si sviluppano in una fascia oraria compresa tra le 18,30 e le 20,30, a cominciare dal concerto al pianoforte di Luca Terzolo al Lab Story di vico Falamonica; alle 19, in piazza dei Garibaldi, sarà la volta del duo Gianluca Salcuni-Andrea Zanzottera; alle 19,15 in piazza San Matteo suoneranno Susanna Massetti e Gioele Mazza mentre, alle 20, in vico Monte di Pietà i Quarantagradi proporranno il quesito "Geeeeeezz???”. Chiudono il programma, alle 20,15, i tiratardi di vico del Fieno con Roberto Calcagno alla tromba e Simone Cosso alla chitarra.