Sapori al Ducale, il primo appuntamento dell´anno questo fine settimana

Centro - Primo appuntamento dell’anno con Sapori al Ducale, mostra mercato che sabato 12 e domenica 13 gennaio, dalle ore 10.00 alle 20.00, porterà in Piazza Matteotti una raffinata selezione di specialità della tradizione enogastronomica italiana.



«In ogni edizione – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – i visitatori sono condotti alla scoperta di territori meravigliosi dove, accanto ai prodotti, si susseguono le storie dei produttori che ricercano la qualità e la tipicità con infaticabile dedizione e passione per il proprio lavoro. La continua presenza degli operatori enogastronomici e il crescente numero di visitatori sono garanzia e dimostrazione del successo dell’iniziativa, che si conferma ogni anno di più come appuntamento imperdibile per riscoprire le produzioni di un territorio, sintesi di storia e tradizione».



L’iniziativa offre ai visitatori l’opportunità di trovare raccolte in un unico evento le eccellenze più prestigiose del nostro Bel Paese: dalla pasticceria secca ligure e piemontese ai dolci tipici sardi, dai vini dell'Oltrepò Pavese ai taralli pugliesi, dai formaggi campani a quelli delle Valli Occitane, dai salumi umbri al pepe rosa a quelli toscani. Non mancheranno nemmeno le conserve siciliane e calabresi, il formaggio Montébore, l’olio extravergine d’oliva, la frutta e verdura di stagione, il miele e i prodotti dell’alveare, la liquirizia grezza calabrese, i risotti alle verdure disidratate, il pesto genovese...



La manifestazione Sapori al Ducale, nata su iniziativa del Comune di Genova, è curata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.