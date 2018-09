Stradanuova Teatro Auditorium: in via Garibaldi si riparte con una risata

Il nuovo spazio ospiterà laboratori, spettacoli concerti e molto altro. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 12 ottobre

Centro - «Nel cuore di Via Garibaldi, al piano terra di Palazzo Rosso (Patrimonio UNESCO), si cela l’Auditorium di Strada Nuova: uno spazio rimasto poco utilizzato per diversi anni, fino al 2018, quando il Comune di Genova - in collaborazione con il progetto europeo Forget Heritage - ha deciso di mettere a disposizione l’auditorium attraverso un bando dedicato a chi avesse voluto valorizzare e gestire lo spazio insieme al Comune stesso». Si apre così la presentazione del nuovo Stradanuova Teatro Auditorium, nato dalla rinascita - sotto la direzione dell’Associazione Interno19, già organizzatrice del Festival Comicity® - dell'auditorium di Strada Nuova. Si tratta in sostanza di uno spazio che ospiterà laboratori - di recitazione in prima istanza, ma non solo -, spettacoli, concerti e molto altro, il tutto chiaramente all'insegna della comicità.



Il "nuovo" in Strada Nuova - Stradanuova Teatro Auditorium verrà inaugurato il 12 ottobre 2018 con una grande festa, a cui è invitata tutta la cittadinanza. Durante l'evento, sarà anche possibile vedere il nuovo palcoscenico di Stradanuova, ampliato grazie al contributo del Comune di Genova. Le prime attività a partire al nuovo Stradanuova Teatro Auditorium saranno i Comicity® Lab: divertentissimi laboratori pensati da Interno19 in collaborazione con grandi professionisti dello spettacolo. Oltre a ciò, verrà attivato anche un laboratorio di Public Speaking a cadenza mensile con Eleonora D'Urso, dedicato sia a professionisti che a "dilettanti" interessari a migliorare la propria capacità oratoria e ad imparare a gestire l’ansia durante un discorso in pubblico. Andrea Basevi - docente per il Lab di Teatro Comico Musicale - sarà poi anche direttore del futuro Coro di Stradanuova per voci bianche, un progetto con cui si intende anzitutto coinvolgere principalmente gli alunni delle scuole circostanti a Via Garibaldi, cercando di aumentare il senso di appartenenza e di identità del quartiere.



Tutte le informazioni sui laboratori sono reperibili sul sito web del Stradanuova Teatro Auditorium. I Comicity Lab inizieranno il giorno 9 ottobre 2018.