`Sapori al Ducale`, in via eccezionale venerdì e sabato

Centro - Domani e sabato 11 maggio, dalle 10.00 alle 20.00, ritorna a Genova l’atteso appuntamento di Sapori al Ducale, mostra mercato mensile che promuove l’eccellenza enogastronomica italiana.

In via del tutto eccezionale, la manifestazione avrà inizio di venerdì e si terrà nella parte bassa di Piazza Matteotti.



Diventato da tempo uno dei più importanti appuntamenti enogastronomici della città, Sapori al Ducale rappresenta un’occasione unica per raccontare l’identità del Bel Paese, la sua cultura e le sue tradizioni attraverso l’esposizione e la vendita delle migliori produzioni artigianali del Made in Italy.



Come ormai di consueto, gli oltre trenta produttori agroalimentari accompagneranno gli amanti del mondo dell’eccellenza alimentare alla scoperta delle produzioni tipiche regionali: dai vini del Monferrato all’olio del Ponente Ligure, dal riso piemontese alla liquirizia grezza calabrese, dalla pasticceria secca ligure ai taralli pugliesi lavorati a mano, dai salumi umbri ai formaggi campani. Ed ancora frutta e verdura di stagione, conserve, olio extravergine di oliva, miele e prodotti dell’alveare, pesto, erbe e spezie, marmellate e molto altro ancora.



Per favorire la partecipazione all’iniziativa delle imprese liguri e del Genovesato, Sapori al Ducale si avvale della collaborazione del Gal Appennino Genovese e della Strada del Castagno.



La manifestazione Sapori al Ducale, nata su iniziativa del Comune di Genova, è curata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, che dal 2004 sostiene e promuove il lavoro di persone che producono e valorizzano cibo di qualità: aziende agricole, imprese artigiane, Enti e consorzi, che rappresentano un’unica filiera integrata del gusto e che fanno della qualità, del legame con il territorio e delle lavorazioni tradizionali il proprio criterio operativo.