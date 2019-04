`Sapori al Ducale`, sabato e domenica in piazza Caricamento

Centro - Continua ad aprile il consueto appuntamento mensile di Sapori al Ducale, mostra-mercato che dal 2006 promuove a Genova l’artigianato agroalimentare italiano. Eccezionalmente, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di sabato 6 e domenica 7 aprile, il mercatino si terrà in Piazza Caricamento, anziché Piazza Matteotti.



«Sapori al Ducale – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – rappresenta una ghiotta occasione per recuperare il contatto diretto col produttore e l’esperienza sensoriale della degustazione attraverso una galleria che mette in mostra le eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare in un intreccio di aromi e sapori. Il prestigio dell’evento è aumentato di anno in anno e la sua valenza economica-turistica, legata alle specialità del territorio, contribuisce ad attirare in città turisti e appassionati di enogastronomia da ogni parte della Liguria, esercitando un vasto richiamo anche oltre i confini regionali».



Una passeggiata tra gli stand permetterà ai visitatori di riscoprire i prodotti della cultura contadina e gli angoli che custodiscono intatti questi tesori del buon sapore, con una variegata scelta di produzioni tipiche regionali.