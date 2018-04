Dopo Sampierdarena, al vaglio il divieto di alcol anche a Sottoripa

L'assessore Bordilli: «Ce lo chiedono soprattutto i commercianti»

Centro - Dopo i buoni riscontri ottenuti su Sampierdarena il Comune di Genova pare essere intenzionato ad estendere l'ordinanza anti-alcol anche nella zona di Sottoripa. «Spesso il mal commercio di varie attività, concetrate in questo caso in Sottoripa, non rendono appetibile un'area commerciale che dovrebbe essere invece altamente appettibile» dichiara Stefano Garassino.



«È un controsenso - prosegue l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova - che un'area bellissima, a due passi dall'Acquario, non sia visitata dai turisti per ragioni di "percezioni di insicurezza"».



L'ordinanza, concordata con l'assessore al commercio Paola Bordilli, è al momento al vaglio dell'avvocatura del Comune e prevede in sostanza il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 9 di sera alle 6 di mattina nelle vie che danno verso il Porto Antico, da via Turati a Sottoripa. Anche se l'orario, rispetto a quello seguito nel Municipio Centro-Ovest, potrebbe subire una variazione. «Perché no, ci confronteremo e la analizzeremo prossimamente» spiega Paola Bordilli.



«È soprattutto una richiesta dei commercianti della zona - prosegue l'assessore al Commercio -. Anche chi vende alcol sta prendendo una posizione determinante per far sì che questo alcolismo diffuso possa avere fine».



Nel frattempo anche il Municipio V della Valpolcevera si è espresso favorevolmente per applicare la medesima ordinanza nel territorio.