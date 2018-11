Torna nel week end `Sapori al Ducale`, appuntamento in piazza Matteotti

Centro - Nuovo appuntamento per l’evento mensile di Sapori al Ducale che dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di sabato 10 e domenica 11 novembre accoglie in Piazza Matteotti a Genova oltre 30 espositori provenienti dalle diverse Regioni italiane.



Per incentivare la partecipazione all’evento delle imprese liguri e del Genovesato, Sapori al Ducale si avvale della collaborazione del Gal Appennino Genovese e della Strada del Castagno.

Sabato 10 novembre alle 15.00 i visitatori potranno conoscere le botteghe storiche genovesi, le antiche drogherie, le sciamadde e le pasticcerie, scoprendo i mestieri tradizionali, con l’accompagnamento delle guide turistiche del Comune di Genova. La visita turistica è gratuita, si effettuano le prenotazioni, preferibilmente, dal sito www.saporialducale.it, o direttamente in Piazza Matteotti 15 minuti prima dell’inizio della visita.



L’elevato numero di espositori partecipanti è garanzia e dimostrazione del successo dell’iniziativa, che si conferma ogni anno di più come appuntamento da non perdere per produttori e tanti visitatori, costituendo un’occasione unica per radunare nella piazza genovese i mille sapori d’Italia. Sapori al Ducale si consolida dunque come piazza principe della Campagna Nazionale Paesi e Sapori, nata dall’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori in collaborazione con Totem Eventi con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia regionale italiana e di promuovere le eccellenze territoriali. A contribuire al buon esito dell’evento, la cura nella selezione qualitativa dei produttori, dei loro prodotti e delle materie prime utilizzate.