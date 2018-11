Torna `Tartufando` in Sarzano e Sant´Agostino

Centro - Dal 15 al 18 novembre torna Tartufando, la manifestazione annuale che vede coinvolta un’area intera del Centro Storico di Genova. L’edizione 2018, la seconda, è stata presentata questa mattina a Palazzo Tursi dall’assessore al commercio Paola Bordilli e prevede eventi dedicati alla ristorazione e all’intrattenimento all’interno di tutto il Civ Sarzano e Sant’Agostino.



Dopo la prima riuscitissima edizione che ha contato più di 8mila visitatori in tre giorni,l’edizione 2018 prevede l’aumento dei punti ristoro, tra esercenti e ristorazione tradizionale: dai 20 della passata edizione, agli attuali 27; un’area fieristica al coperto, allestita nella nuova Piazza Sarzano, che accoglierà stand di birre artigianali, street food e produttori, oltre a uno spazio adibito alla musica dal vivo per i grandi come per i più piccoli;



“Una iniziativa che torna, forte del successo della passata edizione – ha sottolineato Paola Bordilli –. Una piazza, Sarzano, ridata ai cittadini e ai commercianti i quali cercano, in sintonia e con intenti comuni, di animarla sempre di più. Ma non solo: una piazza anche da far vivere e scoprire ai tanti turisti della nostra città, un luogo ricco di tantissime bellezze che serve ad ampliare sempre più i percorsi turistici e preparare all’altro evento che vi si svolgerà a Natale: il Mercatino di San Nicola”.



Non soltanto ristoranti e bistrot, Tartufando è anche possibilità di acquisto direttamente dai tartufai, incontri con gli esperti, intrattenimento musicale e info points per far scoprire o riscoprire l’area urbana attraverso un tour gastronomico culturale.



Nuovi spazi, nuove realtà e l’unione di intenti tra commercianti, ristoratori e abitanti del Civ Sarzano Sant’Agostino pronti ad accogliere i turisti, gli ospiti e gli amici che parteciperanno all’edizione 2018 dell’evento urbano per antonomasia dedicato al tartufo, TARTUFANDO.



“Tartufando – ha detto Matteo Zedda, presidente Civ Sarzano e Sant’Agostino – ha dimostrato che l’unione fa la forza, che il Civ è una struttura che funziona: esercenti, residenti e ospiti, tutti uniti nell’intento di dare vita e anima a un quartiere intero del nostro amato Centro Storico”.



Info: sarzanociv@gmail.com