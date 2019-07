Centro - Traffico congestionato in sopraelevata per un'auto in panne, rimasta ferma poco dopo piazzale Kennedy, dall'ingresso della Foce.



Code e rallentamenti - Immediato l'intervento della Polizia Locale, ma - benché gli agenti stiano cercando di far defluire il traffico il più in fretta possibile - la viabilità risulta ancora congestionata in direzione ponente.



[Foto d'archivio]