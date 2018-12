Via delle Fontane, autobus guasto blocca il traffico: disagi alla circolazione in zona Nunziata-Corvetto

Centro - Questa mattina un autobus AMT si è fermato in via delle Fontane - direzione mare - a causa di un guasto. Numerosi i rallentamenti tra Corvetto e via Gramsci in entrambe le direzioni, con conseguenti ripercussioni sul resto del traffico cittadino.



Il guasto Al momento i tecnici AMT stanno lavorando per rimuovere il mezzo dalla strada, ma i disagi alla circolazione potrebbero proseguire - se non addirittura peggiorare - fino al completamento delle operazioni. Immediato anche l'intervento della polizia locale, che sta cercando di regolare al meglio il traffico.