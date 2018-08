Centro storico, Bordilli e Carratù: «Chiediamo rispetto per le opere realizzate»

Lo hanno affermato l'assessore al turismo, commercio e artigianato del Comune di Genova e il presidente del Municipio Centro Est

Centro - «Il centro storico di Genova, patrimonio mondiale dell'Unesco, è un luogo di aggregazione e una vetrina importante, non solo per tutti i cittadini ma anche e, soprattutto, per i numerosi turisti. Per questo negli ultimi mesi, come Comune e Municipio, abbiamo lavorato alacremente e siamo molto orgogliosi di quanto fatto per ridare decoro ad alcuni dei luoghi più frequentati»: lo dichiarano in una nota congiunta Paola Bordilli, assessore al turismo, commercio e artigianato del Comune di Genova, e Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est.



Frequentazione - «I pannelli turistici installati in piazza Banchi, voluti dal Municipio con l'ok della sovrintendenza, ne sono un esempio. Oltre al chiaro ruolo segnaletico, in una città in cui le indicazioni per i turisti erano per lo più assenti e dimenticate dalle scorse amministrazioni comunali, hanno anche il fine di evitare che ubriachi, tossicodipendenti e altri tipi di sbandati possano bivaccare sulla panchina di marmo della Loggia della Mercanzia - continuano Bordilli e Carratù - Troviamo alquanto inappropriato, che un'artista di strada abbia deciso di manifestare il suo dissenso, sedendosi e cantando sui suddetti pannelli. Nessuno ha intenzione di impedire agli artisti di strada di esibirsi, tuttavia è importante che tutti abbiano rispetto delle regole e dei soldi pubblici spesi, senza arrecare danno a qualsivoglia struttura e, soprattutto, senza portare ulteriore degrado».



Visita - «Il centro storico è un biglietto da visita importante per il nostro turismo - concludono assessore e presidente - per questo riteniamo che sia fondamentale il rispetto assiduo delle regole, e siamo certi che questi accorgimenti non potranno che trovare ampio consenso da tutte le parti che hanno a cuore l'interesse del centro storico».