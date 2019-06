Cuccioli di gabbiano nel Municipio Centro Ovest, Russo: «Al lavoro per la salvaguardia»

Centro - «In qualità di consigliere delegato alla tutela e alla cura degli animali sul territorio, sono stata contattata da molti cittadini che, in questo periodo, vedono per strada e nelle piazze del territorio moltissimi cuccioli di gabbiano che, a causa delle numerosissime colonie, vagano andando avanti e indietro, visibilmente in maniera spaesata e con difficoltà a prendere il volo, con il rischio di venire investiti da qualche auto»: così Serena Russo - consigliere della Lega del Municipio Centro Ovest.



«Alcuni cercavano riparo nei cavedi dei palazzi, oppure all'interno di alcuni cancelli. Laddove i cuccioli non abbiano la possibilità di avere sufficiente spazio per prendere il volo o laddove stiano "imparando" a farlo, diventano vittime di morti quasi certe. La cittadinanza si è mostrata subito collaborativa e con un ottimo gioco di squadra i risultati sono giunti in maniera ottimale. Da sempre mi attivo per aiutare gli animali in difficoltà e credo che la loro tutela sia il corretto passo avanti per la salvaguardia dei loro diritti. Ringrazio i vigili del fuoco sempre presenti e le guardie zoofile. Per l'appunto questa mattina Termanini, capo delle guardie zoofile e persona sempre attiva nell'ambiente animali, si è reso subito disponibile insieme all'ausilio di alcuni passanti, ad aiutarmi in questa azione di recupero», conclude.