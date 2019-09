Tensione in via XX Settembre, giovani rubano bandiera del Carroccio e scappano: ma era solo una bravata

Centro - Momenti concitati quelli vissuti ieri pomeriggio in via XX Settembre nei pressi del banchetto della Lega, dove alcuni ragazzi - avvicinatisi tutti trafelati - hanno improvvisamente rubato una bandiera del Carroccio per poi svignarsela in velocità.



La bravata - Nonostante l'intervento della Digos, non si sono comunque registrati disordini particolari: i giovani, infatti, hanno abbandonato la bandiera della Lega pochi metri più avanti, aumentando successivamente il passo per non essere raggiunti. Una semplice bravata, insomma, benché inizialmente scambiata per l'ennesima scintilla di rappresaglia politica.



[Foto d'archivio]