Via le insegne che `degradano`: «Così rinasce il Centro Storico»

Centro - Genova sempre più orientata all’accoglienza turistica nel proprio centro storico. Nasce con questo intento la proposta – messa in campo da Comune, Civ e Soprintendenza - per eliminare o ammodernare quelle vecchie insegne che, da anni, costituiscono elementi di degrado.



Una pulizia che interesserà primariamente le aree di Sottoripa e via San Luca. «L’intervento ci costerà 30-35mila euro di cui 25mila soltanto per sostituire la vecchia illuminazione pubblica con nuove luci a led più forti, chiare e luminose», spiega l’assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino, che lavora al progetto insieme alla collega al Commercio, Paola Bordilli.



«Contiamo di partire a settembre, se Aster sarà disponibile, sia per sostituire l’illuminazione pubblica sia per rimuovere vecchie insegne e cavi pericolanti ormai inutilizzati. Lo facciamo noi perché intimarlo ai negozianti che magari hanno chiuso da anni ma hanno lasciato le insegne, dilaterebbe enormemente i tempi dell’azione. Invece vogliamo pulire e vogliamo farlo in fretta».



Gli stessi condomini si dicono pronti a dare “una mano”: i primi tinteggiando i portici, i secondi rivedendo i colori di tende e saracinesche. Tutti uniti per riqualificare una zona che appartiene alla storia di Genova.