`Dallo Sport un Ponte per Genova`, ecco l´evento benefico che colorerà il Porto Antico di Genova

Centro - «Una giornata di sport, amicizia, solidarietà e speranza. Il mondo sportivo ligure vuole aiutare Genova a ripercorrere, velocemente, la sua strada di crescita e sviluppo. Lo Sport vuole, da subito, mettere a disposizione il proprio Ponte, fatto di unione, impegno e capacità di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, quelle che separano sempre gli sportivi da un obiettivo».



L'evento - Sabato 29 settembre Stelle nello Sport - con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria, nonché con la partecipazione di Porto Antico Eventi - organizza l'evento "Dallo Sport un Ponte per Genova" nell'ambito della Settimana Europea dello Sport. Dalle ore 14 alle 19 piazzale Mandraccio si trasformerà in una palestra a cielo aperto, con la possibilità per tutte le famiglie genovesi - con maggiore attenzione a quelle sfollate della Valpolcevera - di consentire ai propri figli di provare numerosi sport. «Un pomeriggio offerto alla città con tante attività gratuite nel raggio di pochi metri, in una location unica e meravigliosa. Un’anteprima della 20° edizione di Stelle nello Sport, il progetto che valorizza e sostiene lo sport in Liguria mettendo, da sempre, al centro il valore della solidarietà» si legge sulla pagina facebook dell'evento.



«Alle ore 17 ci sarà un momento speciale. Stelle nello Sport, dopo aver creato subito dopo la tragedia una rete sportiva solidale con specifiche raccolte fondi attivate da numerose realtà, chiama ora a raccolta tutti i tesserati per un emozionante flashmob. Atleti, tecnici, dirigenti di ogni disciplina e Federazione ligure ricostruiranno il “Ponte di Genova” tenendosi per mano e lanceranno un messaggio forte: lo sport non dimentica la tragedia, sostiene le realtà colpite e guarda avanti con orgoglio e speranza».