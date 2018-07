`365 giorni e oltre` la giunta Bucci

Dopo un anno di governo il sindaco tira le somme

Genova - Numerosi i temi affrontati questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi in occasione dei "365 giorni e oltre" dell'amministrazione dell'amministrazione comunale. Tra gli argomenti più "caldi" spiccano - come era prevedibile - lo spostamento del petrolchimico e la questione relativa al lavoro.



Il petrolchimico - «l mio più grande rimpianto per questo primo anno di governo è sicuramente il non aver trovato una nuova collocazione per i depositi petrolchimici di Multedo» afferma in sindaco, spiegando come la sua idea iniziale fosse quella di spostare il petrolchimico nelle aree ex Ilva. A seguito delle proteste degli abitanti di Cornigliano e a di problematiche logistiche, però, il Comune è stato costretto a orientarsi sull’ex carbonile della centrale Enel - sito sotto la Lanterna.



Il lavoro - I numeri parlano di un aumento dei posti di lavoro a Genova nel 2017, ma il sindaco non si sbilancia: «Non posso dire quanti siano al momento, ma siamo di fronte a un trend che ci porta ad affermare che nei prossimi anni potremmo avere fino a 30 mila nuovi contratti sul territorio del Comune». Tra i principali settori di ripresa spiccano il turismo, i servizi e il porto, forte traino anche per gli altri ambiti lavorativi e che - secondo le previsioni di Bucci - potrebbero dare risultati anche migliori con il miglioramento dei collegamenti verso la città.



Il futuro - I prossimi progetti presi in considerazione riguarderanno in prima istanza il completamento del Waterfront di Levante e il prolungamento della metropolitana, a cui si associano la creazione di Ufficio per la tutela del verde pubblico, la riqualificazione del centro storico e un implemento della sicurezza in città. La giunta continuerà, inoltre, a puntare sul turismo, settore che nel corso dell'ultimo anno si è rivelato uno dei cardini principali dell'economia genovese. Infine, uno degli obiettivi più importanti da porsi per il futuro rimane la necessità di attrarre nuovi investitori.