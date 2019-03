`Acqua per la vita, tutela per l´ambiente`: a Tursi le premiazioni del Concorso grafico scolastico

Genova - Domani venerdì 22 Marzo 2019 in occasione della giornata mondiale dell'Acqua si svolgerà a Palazzo Tursi ore 9.30 la premiazione della 10ª edizione del concorso grafico scolastico sul tema "Acqua per la Vita e Tutela dell'Ambiente".



Il concorso grafico si è svolto visitando tutte le scuole partecipanti della provincia di Genova ed Alessandria proponendo documentari dedicati sulla tutela dell'ambiente. Hanno partecipato a questa edizione 557 alunni delle scuole medie. Sono state selezione 7 scuole che hanno prodotto i migliori elaborati grafici sull'argomento: 4 di esse riceveranno una borsa di studio utilizzabile per fini didattici. Promotrice dell'evento, come ogni anno, è l'Associazione Lions "Acqua Per La Vita MD108 Onlus".



Acqua Per La Vita è un patrimonio tutto genovese che in 15 anni di attività ha costruito centinaia di pozzi di acqua potabile nei diversi paesi africani, ha elargito formazione tecnica per la ricerca degli acquiferi profondi di acqua potabile, progettato sistemi di irrigazione per lo sviluppo agricolo sostenibile ed eseguito progetti pilota a tutto campo per permettere di creare attività autonome nei paesi in via di sviluppo.