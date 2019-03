`AmA GENOVA` sbarca al Porto Antico: beneficenza sul ghiaccio per l´unità cinofila dei Pompieri

Genova - Domenica 24 marzo la pista di pattinaggio del Porto Antico si tinge di solidarietà: alle 18.30 campioni nazionali e internazionali - coordinati dal più volte campione italiano Ondrej Hotárek - si esibiranno gratuitamente in ricordo della tragedia di Ponte Morandi e a favore del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco.



L'iniziativa - L'evento in questione prende il nome di AmA GENOVA è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Genova, il sostegno della casa editrice Galata Edizioni - che ha messo a disposizione il logo, cartoline e segnalibri - e il supporto della società Engievents, che ha offerto la pista di pattinaggio, strutture e staff.

L'iniziativa avrà luogo alle 18.30 di domenica 24 marzo entro la caratteristica cornice del Porto Antico, e sarà offerta dall'Ice Club Genova Asd. Per l'occasione, lo stesso Ondrej Hotárek si esibirà sia da solo che in coppia con le pattinatrici Laura Magitteri e Stefania Berton. Il ricavato dell'evento benefico - a offerta libera - sarà devoluto al Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco Liguria - a cui sarà dedicato un momento particolare dell'evento - che interverrà alla manifestazione per ringraziare uomini e cani per il soccorso offerto nei drammatici giorni dell'emergenza e per la loro preziosa opera quotidiana.